İran ve ABD Görüşmeleri Belirsizliğini Koruyor

İran ile ABD heyetleri arasında yarın İsviçre'de planlanan görüşmelerin henüz kesinleşmediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan bir kaynağına dayandırdığı haberde, "Şu ana kadar İranlı heyetin İsviçre'ye seyahati konusunda kesinleşen bir durum olmadı. Bu konuda istişareler sonuçlanmadı." ifadelerine yer verildi.

İranlı heyetin yarın İsviçre'ye gidip gitmeyeceğinin bir kaç saat sonra belli olacağı ve sonucun kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.