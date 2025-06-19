İran ve Avrupa Ülkeleri Cenevre\'de Buluşacak

(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile görüşecek. Görüşmeye ayrıca Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

İran devlet ajansı IRNA'ya konuşan Arakçi, toplantının Avrupa ülkelerinin talebi üzerine düzenlendiğini söyledi.

Görüşmeye Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.