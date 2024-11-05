İran ve Azerbaycan Hazar'da Tatbikat Yaptı - Son Dakika
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İran ve Azerbaycan Hazar'da Tatbikat Yaptı

İran ve Azerbaycan donanma güçleri, Hazar Denizi'nde 'AZIREX2024' tatbikatı düzenledi.

05.11.2024 11:51
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TAHRAN, 5 Kasım (Xinhua) -- İran ve Azerbaycan donanma güçleri, Hazar Denizi'nde ortak kurtarma ve yardım tatbikatı düzenledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre "AZIREX2024" kod adlı ve "Barış ve Dostluk için İşbirliği" temalı tatbikat, pazartesi günü İran donanmasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Haberde tatbikata İran ordusunun yerli üretim Deylaman destroyeri, Peykan (ok), Separ (kalkan) ve Joshan (zırh) güdümlü füze kruvazörleri, bir adet Bell 212 helikopterinin de aralarında bulunduğu deniz ve hava birimlerinin yanı sıra diğer İran silahlı kuvvetlerine ait su araçları ve Azerbaycan'ın kurtarma ve yardım gemilerinin katıldığı belirtildi.

Tatbikat sözcüsü Muhsin Rezzaki, iki ülkenin gemilerinin başarılı şekilde kurtarma ve yardım operasyonları gerçekleştirerek alev almış bir su aracından yolcuları kıyıya götürdüklerini ve yangını söndürdüklerini ifade etti.

Sözcü, tatbikat sırasında gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasında hava fotoğrafçılığı, uygunluk simülasyonu ve taktik dizi senaryoları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, İran'ın bölgesel ve uluslararası düzeylerde güvenliğin sağlanmasına büyük önem verdiğini ve İran donanma güçlerinin, deniz yoluyla ülkeye herhangi bir saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran ve Azerbaycan Hazar'da Tatbikat Yaptı - Son Dakika

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