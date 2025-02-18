İran ve Haşdi Şabi Liderinden Bölgesel Değerlendirme

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahmediyan, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Haşdi Şabi Başkanı Feyyaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Şii milis gücü Haşdi Şabi

Haşdi Şabi, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'a ilerlemesinin ardından Irak'ın en büyük Şii dini otoritesi Ayetullah Ali Sistani'nin cihat fetvası üzerine bir araya gelen çoğunluğu Şii gruplardan oluşan bir milis gücü olarak ortaya çıktı.

Irak parlamentosunun 2016 yılındaki kararıyla güvenlik mekanizması bünyesinde yasal zemin kazandırılan yapı, Sistani ve Şii lider Mukteda es-Sadr'a yakın milis grupların zamanla çekilmesiyle İran etkisi altına girdi.

Yaklaşık 240 bin milisi bulunan örgüt, Irak bütçesinden yıllık 2,9 milyar dolar fon almanın yanında Tahran'dan da eğitim ve teçhizat desteği alıyor.

Tahran, Suriye'de Esed rejiminin son günlerinde "Direniş Ekseni" unsurlarından saydığı örgütten beklediği desteği alamazken, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin ardından Irak'ta Haşdi Şabi'nin lağvedilmesi tartışmalarının alevlendiği belirtiliyor.