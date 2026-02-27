İran ve Irak Dışişleri Bakanlarından Nükleer Müzakereler Üzerine Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki Bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, Iraklı mevkidaşına İran-ABD nükleer görüşmelerindeki ilerleme hakkında bilgi verdi.

İki Bakan, bölgesel barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleri arasında yakın istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.