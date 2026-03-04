İran ve Irak'tan Güvenlik İşbirliği - Son Dakika
İran ve Irak'tan Güvenlik İşbirliği

04.03.2026 08:16
İran ve Irak, ortak sınır güvenliği için işbirliğini artırma kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması konusunda işbirliğini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Araci telefonda görüştü.

Araci, görüşmede, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, bazı askeri komutanlar ve İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Erakçi de ABD-İsrail saldırıları hakkında Araci'ye bilgi verdi.

İkili, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

08:29
Trump fena köşeye sıkıştı İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
Trump fena köşeye sıkıştı! İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
