İran ve Katar'dan Üçlü Görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını belirterek, "Katar'daki görüşmelerde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı." dedi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, Garibabadi, Katar'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar'da bugün gerçekleştirilen görüşmelerin sona erdiğini aktaran Garibabadi, "Aralarında Merkez Bankası yetkililerinin de olduğu Katarlı heyetle yapılan görüşmelerde ilk aşamada 6 milyar doların bir bölümünün kullanımına ilişkin konular ele alındı. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli malların satın alınarak İran'ın kullanımına sunulması kararlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Garibabadi ayrıca Katar'daki görüşmelere ilişkin, izleme grubu ile alakalı acil iletişim kanalının yarına kadar kurulması ve mutabakata ilişkin eksikliklerin belgeli olarak bildirilmesine dair kararlar alındığını söyledi.