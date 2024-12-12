İran ve Katar, Suriye Gelişmelerini Ele Aldı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bölgesel meseleler ile Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Katar ve İran'ın karşılıklı ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede taraflar, İsrail'in Suriye'nin altyapısına yönelik saldırılarının ve daha fazla ülke topraklarını işgal etmesinin durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi ve Al Sani, Suriye'de istikrarın sağlanması ve Suriyelilerin iradesine dayalı kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin ikili ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.