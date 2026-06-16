İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
İran devlet televizyonuna göre Kalibaf ve Berri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, son bölgesel gelişmeler ele alınırken, İran ile ABD arasındaki mutabakat gereği, uluslararası aktörlerin, savaşın durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması noktasındaki sorumluluğu vurgulandı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.
Son Dakika › Güncel › İran ve Lübnan Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
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