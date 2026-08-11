İran ve Malezya Savunma İşbirliği Gelişiyor

İSTANBUL (AA) – İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Mecid İbnürrıza ile Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Muhammed Halid Nordin, iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İbnürrıza ile Nordin arasındaki telefon görüşmesinde iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile karşılıklı eğitim imkanlarının artırılması ele alındı.

İran Savunma Bakan Vekili İbnürrıza, İran ve Malezya'nın Batı ve Doğu Asya'daki stratejik konumlarına dikkati çekerek, iki ülkenin özellikle savunma, güvenlik ve teknoloji alanlarında geniş işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

İran'ın savunma alanındaki deneyimlerini dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirten İbnürrıza, Hürmüz ve Malakka boğazlarının stratejik konumunun deniz güvenliği işbirliği açısından fırsat sunduğunu söyledi.

Malezya Savunma Bakanı Nordin de görüşmede, ülkesinin İran ile savunma ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, İran'ı gelecek yıl Malezya'da düzenlenecek savunma, denizcilik ve havacılık fuarına davet etti.