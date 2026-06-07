İran ve Pakistan Arasında Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran-Washington arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Nakvi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelmişti.

İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile görüşen Nakvi'nin, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in özel mektubunu İran lideri Mücteba Hamaney'e ileteceği belirtilmişti.