İran ve Suudi Arabistan Askeri Görüşmesi

Güncel

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, er-Ruveyli, İran'a resmi ziyareti kapsamında başkent Tahran'da Bakıri ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve savunma diplomasisinin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.