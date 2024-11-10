İran ve Suudi Arabistan Askeri Görüşmesi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, er-Ruveyli, İran'a resmi ziyareti kapsamında başkent Tahran'da Bakıri ile görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve savunma diplomasisinin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
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