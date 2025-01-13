İran ve Suudi Arabistan Kültürel İlişkileri Geliştiriyor

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TAHRAN, 13 Ocak (Xinhua) -- İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, İran ve Suudi Arabistan'ın kültür, sanat ve medya alanlarında ilişkileri geliştirebileceğini söyledi.

Salihi pazar günü başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan ve Mısır ile kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Salihi, 2023 yılında Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden başlamasıyla ikili ilişkilerdeki "beklentilerin iyileştiğini" belirtti.

Mısır'la "iyi" siyasi ilişkiler kurduklarını da kaydeden Salihi, Tahran- Kahire ilişkilerinin de adım adım "uygun" yönde doğru ilerleyeceğini vurguladı.

İran ve Suudi Arabistan Nisan 2023'te derhal yürürlüğe girecek şekilde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatıldığını resmen ilan etmişti.