İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'yla ilgili son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz geçişlerine ilişkin son gelişmeleri ve 60 günlük dönem için öngörülen geçici düzenlemeleri ele alarak, bu konuda koordinasyonun, ikili istişarelerin ve teknik düzeydeki uzman görüşmelerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İran ve Umman dışişleri bakanları ayrıca, ortak ilgi alanına giren konuların diplomatik kanallar ve iki ülke arasındaki sürekli işbirliği yoluyla takip edilmesi ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

-İran-ABD mutabakatında Hürmüz Boğazı belirsizliği

İran ile ABD arasında varılan mutabakat metninde yer alan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusu henüz belirsizliğini koruyor.

İran yönetimi Boğaz'dan geçişlerde ücret alacağına yönelik açıklamalar yapsa da 5. maddede, İran'ın 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinden ücret almayacağı ve yetkililerin Hürmüz Boğazı idaresini tanımlamak için Umman Sultanlığı ile diyalog kuracağı belirtilmişti.

Tahran, 60 gün sonra hizmet ücreti alacağını duyursa da ABD, uluslararası sulardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini savunuyor.

Boğazın diğer ucundaki Umman'ın gemilerden ücret alınmayacak farklı bir koridor açtığını açıklaması üzerine İran bu duruma tepki göstermiş ve gelecek haftalarda, eğer hizmet ücreti ve boğazdan gelir elde etme meselesi sonuçlanmazsa, boğazın yeniden kapatılacağını duyurmuştu.