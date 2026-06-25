İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

25.06.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Umman dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve işbirliği konularını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'yla ilgili son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi ve Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz geçişlerine ilişkin son gelişmeleri ve 60 günlük dönem için öngörülen geçici düzenlemeleri ele alarak, bu konuda koordinasyonun, ikili istişarelerin ve teknik düzeydeki uzman görüşmelerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İran ve Umman dışişleri bakanları ayrıca, ortak ilgi alanına giren konuların diplomatik kanallar ve iki ülke arasındaki sürekli işbirliği yoluyla takip edilmesi ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

-İran-ABD mutabakatında Hürmüz Boğazı belirsizliği

İran ile ABD arasında varılan mutabakat metninde yer alan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusu henüz belirsizliğini koruyor.

İran yönetimi Boğaz'dan geçişlerde ücret alacağına yönelik açıklamalar yapsa da 5. maddede, İran'ın 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinden ücret almayacağı ve yetkililerin Hürmüz Boğazı idaresini tanımlamak için Umman Sultanlığı ile diyalog kuracağı belirtilmişti.

Tahran, 60 gün sonra hizmet ücreti alacağını duyursa da ABD, uluslararası sulardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini savunuyor.

Boğazın diğer ucundaki Umman'ın gemilerden ücret alınmayacak farklı bir koridor açtığını açıklaması üzerine İran bu duruma tepki göstermiş ve gelecek haftalarda, eğer hizmet ücreti ve boğazdan gelir elde etme meselesi sonuçlanmazsa, boğazın yeniden kapatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:16:00. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.