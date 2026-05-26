İran ve Umman'dan İslam Birliği Vurgusu

26.05.2026 19:47
İran Cumhurbaşkanı ve Umman Sultanı, İslam dünyasında birlik ve bölgesel istikrarı görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Umman Sultanı Heysem Bin Tarık, İslam dünyasında birliğin güçlendirilmesi, bölgesel istikrarın korunması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Umman Sultanı Bin Tarık, görüşmede, Umman-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Pezeşkiyan, görüşmede Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik ederken dini birlikteliğin İslam ülkeleri arasında daha güçlü koordinasyona dönüşmesinin, bölgesel sorunların çözümüne ve Müslüman toplumların ortak çıkarlarının korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Umman'ın bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik geçmişten bu yana sürdürdüğü diplomatik girişimleri takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, ülkesinin komşuluk politikası kapsamında Umman'a özel önem verdiğini kaydetti.

Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Umman Sultanı'nı yakın dönemde Tahran'da ağırlamayı arzu ettiğini de ifade etti.

Umman Sultanı Bin Tarık ise Kurban Bayramı dolayısıyla İran halkı ve yönetimine tebriklerini ileterek, Müslümanlar arasında birliğin korunması ve dayanışmanın güçlendirilmesinin Umman'ın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Tarık, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tüm taraflarla yapıcı istişareleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Umman Sultanı, Pezeşkiyan'ın davetini memnuniyetle karşılarken, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yakın dönemde yüz yüze görüşme gerçekleştirilmesini temenni etti.

Kaynak: AA

