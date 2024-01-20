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İran, yeni araştırma uydusunu 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdi - Son Dakika
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İran, yeni araştırma uydusunu 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdi

İran, Kaim-100 roketi ile fırlattığı 'Sureyya' adlı araştırma uydusunu 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirdi. Uydunun fırlatılmasına Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve askeri yetkililer katıldı. İran'ın fırlattığı uyduların ilk kez 750 kilometrelik yörüngeye ulaştığına dikkat çekildi.

İran, yeni araştırma uydusunu 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdi
20.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:20
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İran'ın yeni bir araştırma uydusunu uzaya fırlatarak ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, uydu taşıyıcı Kaim-100 roketi ile uzaya fırlatılan "Sureyya" adlı araştırma uydusu Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere askeri yetkililerin katıldığı törenle uzaya fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı tarafından üretilen uzaktan algılama uydusunun fırlatıldıktan sonra 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği belirtildi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, "100 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen Kaim-100 roketi, yaklaşık 50 kilogramlık bir araştırma yükünü 750 kilometrelik yörüngeye yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, İran'ın fırlattığı uyduların ilk kez 750 kilometrelik yörüngeye ulaştığına dikkati çekti.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait Kaim-100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketinin, Kasım 2022'de yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA
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Devrim Muhafızları, İran, Uzay, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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