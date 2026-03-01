İran\'da Hamaney\'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi\'ne "siyah sancak" çekildi

Orta Doğu'da gerilim aylarca tırmandı, dünya diken üstünde bekledi ve Umman'da gerçekleştirilen müzakere görüşmeleri sonuçsuz kaldı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail ortak operasyonla İran'a saldırılar başlattı, İran da misilleme saldırılarıyla Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların bir numaralı hedefi olan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamanın ardından İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Şii geleneğinde "intikam" anlamını taşıyan kırmızı bayrak göndere çekildi.

SİYAH SANCAK ÇEKİLDİ

Yas ve öfkenin hakim olduğu İran Hamaney'in ölümü sonrası Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne siyah sancak çekti. Siyah sancak, yas ve intikamın sembolü olarak görülüyor.

İRANLILAR İNKILAP MEYDANI'NDA TOPLANIYOR

Hamaney'in ölüm haberinin ardından çok sayıda İranlı, bayraklarla başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanmaya başladı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi. Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye giden İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

SİYAH SANCAK NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengidir. Bağdat'tan hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.