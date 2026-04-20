İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

İran\'da İsrail\'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi
20.04.2026 09:43
İran’da Mossad adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi’nin idam cezası infaz edildi. İki kişinin Mossad’la bağlantı kurarak patlayıcı ve istihbarat eğitimi aldığı öne sürülürken, evlerinde patlayıcı düzenekler ile havan yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

İran’da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezası infaz edildi.

YÜKSEK MAHKEME ONAYLADI

Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi hakkında verilen idam kararı İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandı. Kararın sabah saatlerinde infaz edildiği bildirildi.

MOSSAD İLE BAĞLANTI İDDİASI

Şahi ve Velidi’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yaptıkları seyahatler sırasında Mossad ile bağlantı kurdukları öne sürüldü. Zanlıların, terör faaliyetleri, patlayıcı düzenek yapımı ve hassas hedefler hakkında bilgi toplama konularında eğitim aldıkları iddia edildi.

EYLEM ÖNCESİ YAKALANDILAR

Yetkililer, söz konusu kişilerin herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce yakalandığını belirtti. Şüphelilerin evlerinde patlayıcı düzenekler ile havan yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi - Son Dakika
