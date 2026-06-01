İran'da iki protestocu idam edildi

İran'da, "son protestolar" sırasında şiddet eylemlerine öncülük ettikleri ve "terör eyleminde bulundukları" gerekçesiyle idama mahkum edilen iki kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Mehrdad Muhammedniya ve Eşkan Maliki hakkında verilen idam cezaları bu sabah erken saatlerde yerine getirildi.

Haberde, Muhammedniya ve Maliki'nin "son protestolar" sırasında Tahran eyaletindeki şiddet olaylarına öncülük etmek, kamu mallarına zarar vermek ve bir camiyi yakmakla suçlandıkları ifade edildi.