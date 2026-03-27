İran'dan bölgedeki sanayi tesislerine misilleme uyarısı: İş yerlerinizi terk edin
Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi merkezlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede faaliyet gösteren ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi kuruluşlarına uyarıda bulundu. İsrail’deki 6 çelik fabrikası ve bölgede 5 ülkeDMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, "ABD ve siyonist düşman, İran sanayilerine saldırmaktan kaçınması yönündeki önceki uyarılara rağmen bugün çok sayıda sanayi merkezini hedef aldı" denildi. İsrail’deki 6 çelik fabrikası ve bölgede 5 ülke misilleme saldırıları için yeni hedef ilan edildi.

"Çalışanlar derhal iş yerlerini terk etsin"

ABD ve İsrail’in sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından misilleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bölgede ABD’li hissedarları bulunan sanayi şirketlerinin çalışanları ile siyonist rejimle müttefik ağır sanayi kuruluşlarına, can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için derhal iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca bu tür sanayi tesislerinin çevresinde yaşayanların da saldırılar gerçekleşene kadar en az 1 kilometre mesafe içindeki ikamet yerlerini terk etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:21:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.