Tahran'da Hamaney'e veda töreni - Son Dakika
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Tahran'da Hamaney'e veda töreni

06.07.2026 08:12
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ABD-İsrail saldırılarında ölen İran eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da milyonlarca kişinin katılımıyla veda töreni düzenleniyor. Halk gözyaşları içinde sloganlar atarken, cenaze tırla dolaştırılıyor.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu.

Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı, caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi.

Ayrıca bazı caddelerde İran'ın çeşitli bölgelerine özel yerel müzikler çalındı.

Tahran'daki törenlere yalnızca başkentte yaşayanlar değil ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandı.

Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu ve geceyi orada geçirdi.

Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, İranlıların matem rengi olarak nitelendirilen siyah kıyafetler giydikleri, bazılarının da yerel kıyafetlerle törene katıldığı görüldü.

Törenin gerçekleştirildiği caddelerde halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram edilirken aynı zamanda kahvaltılık dağıtıldı.

Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatılırken vatandaşlar alanlara ulaşabilmek için uzun yol katetmek zorunda kaldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleri ile yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı.

Başkentin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlarda kentin farklı bölgelerinde bir araya gelen halkın görüntüleri yayımlandı.

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı veda töreninin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı.

Hamaney için resmi devlet töreni, geçen hafta cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.

Hamaney için halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı.

Hamaney'in naaşı, Tahran'daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum'da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak'a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek.

Hamaney'in naaşı, daha sonra Meşhed kentine getirilecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Hamaney'in naaşı, İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da Hamaney'e veda töreni - Son Dakika

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