İranlı Aktivist Senceri İntihar Etti - Son Dakika
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İranlı Aktivist Senceri İntihar Etti

Mahkumların serbest bırakılmaması sonrası intihar eden Kiyanuş Senceri, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

15.11.2024 04:46
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İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Kiyanuş Senceri'nin intihar ederek yaşamına son verdiğinin iddia edilmesi sosyal medyada İranlılar arasında tepki topladı.

Ülke içinde yaşayan İranlı muhalif aktivist Senceri, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, siyasi gerekçelerle tutuklu bulundukları iddia edilen bazı mahkumların serbest bırakılmasını aksi takdirde yaşamına son vereceğini açıkladı.

Talebi gerçekleşmeyince intihar etmeden birkaç saat önce hesabından paylaşım yapan Senceri, "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Senceri'nin mesajını paylaşmasının ardından intihar ettiği sosyal medyadaki aktivistler tarafından duyuruldu.

Birçok aktivist, Tahran'ın merkezinde intihar eden bir kişinin cesedine tanık olduklarını doğruladı ve onlara göre deliller, cesedin Senceri'ye ait olduğunu gösteriyor.

Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından muhalif gruplar ülke yönetimini suçladı.

Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polisin binadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söyledi.

Sosyal medyada bazı aktivistler ise Senceri'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Öte yandan yakınları, Senceri'nin cenazesinin bugün Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verileceği açıkladı.

İran'da öğrencilik dönemindeki faaliyetleri nedeniyle daha önce bir kaç kez tutuklandıktan sonra Norveç'e oradan da ABD'ye giden 42 yaşındaki Senceri, ABD hükümeti tarafından finanse edilen "Amerika'nı Sesi" televizyonunun Farsça servisinde çalışmıştı. Senceri, daha sonra 2015'te ailevi durumlar için döndüğü İran'da tutuklanmış ve 3 yıl hapiste tutulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı Aktivist Senceri İntihar Etti - Son Dakika

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