İranlı Bakan Erakçi, Gazze'de Batı medyasının görmediği 'sessiz soykırım'ı eleştirdi - Son Dakika
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İranlı Bakan Erakçi, Gazze'de Batı medyasının görmediği 'sessiz soykırım'ı eleştirdi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Gazze'de Batı medyasının neredeyse hiç ilgi göstermediği 'sessiz bir soykırım' yaşandığını belirterek İsrail'i eleştirdi. Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 75 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Gazze'de Batı medyasının neredeyse hiç dikkatini çekmeyen bir "sessiz soykırım" yaşandığını ifade ederek, İsrail'in başarısızlıklarını gölgede bırakmak ve uluslararası dikkati başka yöne çekmek amacıyla savaşları araç olarak kullandığını belirtti.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Gazze'de İsrail'in yol açtığı ve sürdürdüğü soykırımın artık Batı medyası tarafından görülmemesini eleştirdi.

İranlı Bakan, "Sessiz bir soykırım, neredeyse sıfıra yakın bir ilgiyle devam ediyor. Bu utanç verici ve İsrail'in başarısızlıklarını örtbas etmek için savaşlar başlatma çabasının bir bakıma başarılı olduğuna dair bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği ve Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından soykırım olarak nitelendirilen saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 75 bin kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası da İsrail'in saldırılarında yıkıldı veya ağır hasar gördü.

İsrail'in ayrıca, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye anlaşma kapsamında belirlenen miktarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme, barınma gereçleri ve prefabrik evlerin girişini engellediği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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