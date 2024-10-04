İranlı Din Adamından İdam ve Baskı Çağrısı

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İran'da önde gelen Sünni din adamlarından Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletinde idamların ve halkın üzerindeki baskının azaltılması çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ülkenin en yoksul bölgelerinden olan eyaletin sorunlarına öncelik vermesini istedi.

İsmailzehi, Zahidan'da cuma hutbesinde, son günlerde güvenlik sorunları yaşanan eyalette güvenliği sağlamak için askeri güçlerin yanında "kırık kalpleri kazanmak için" siyasilere de ihtiyaç olduğunu söyledi.

İranlı din adamı, idamların ve halkın üzerindeki baskının azaltılması çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ülkenin en yoksul bölgelerinden olan eyaletin sorunlarına öncelik vermesi çağrısında bulundu.