İranlı Rızai, ABD seçimlerine atıfla Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini öne sürdü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve sonrası yaşanan gelişmelere atıf yaparak, "(ABD Başkan Yardımcısı) Vance yenilgiyi kabul etti, (Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ayrılmak üzere" iddiasında bulundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'ye ilişkin mesajlar verdi.

Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, "Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! 'Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız' şeklindeki bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.???????