İranlı Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıda dış müdahalenin önlenmesini istedi - Son Dakika
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İranlı Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıda dış müdahalenin önlenmesini istedi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Tahran’daki dörtlü toplantıda Batı Asya güvenliğinin bölge içine dayanması ve dış müdahalenin önlenmesi gerektiğini söyledi. Rızai, dört ülkenin işbirliğiyle bölgesel krizlerden çıkışın mümkün olduğunu savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, başkent Tahran'da, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantıya ilişkin, "Batı Asya'daki güvenliğin bölge içine dayanması sonucuna vardık. Her türlü dış müdahale önlenmeli." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bölge ülkelerinin daha önce işbirliğine başlamaları gerektiğini ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Tahran'a gerçekleştirilen ziyaretin ABD'nin tehditlerinin dünya genelinde etkisinin olmadığını gösterdiğini savunan Rızai, "Batı Asya'daki güvenliğin bölge içine dayanması sonucuna vardık. Her türlü dış müdahale önlenmeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'daki üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde yeni ve olumlu bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Rızai, İran ile birlikte söz konusu ülkelerin bölgedeki krizlerden çıkış yolunun dört ülkenin işbirliği ile mümkün olacağına inandığını söyledi.

Rızai, İsrail'in Lübnan ve Suriye'nin güneyi ile Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına son vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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