İranlı yetkili, İran'ın Putin'in ABD ile müzakere teklifini reddettiğini söyledi - Son Dakika
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İranlı yetkili, İran'ın Putin'in ABD ile müzakere teklifini reddettiğini söyledi

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İranlı yetkili Zergami, Putin'in Tahran ile Washington arasında doğrudan müzakere başlatılması için arabuluculuk istediğini ancak İran'ın öneriyi reddettiğini söyledi. Zergami, konunun 2 Kasım'da Rızai ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde ele alındığını belirtti.

İran Yüksek Siber Uzay Konseyi Üyesi İzzetullah Zergami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Tahran ile Washington arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması için arabuluculuk talebinde bulunduğunu ancak İran'ın bu öneriyi kabul etmediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zergami, Putin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin 2 Kasım'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Zergami, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Putin ile yaptığı görüşmede Washington'un İran ile doğrudan müzakere masasına oturmak istediğini belirterek Rusya'dan bu konuda arabuluculuk talep ettiğini söyledi.

Witkoff'un, ABD'nin artık arabuluculara ihtiyaç duymadığını ve İran ile doğrudan, yüz yüze müzakere etmeyi tercih ettiğini Putin'e ilettiğini aktaran Zergami, Putin'in bu talep üzerine İran'a iki temsilci göndererek Rızai ile görüştürdüğünü ve Tahran yönetiminden ABD ile doğrudan müzakereler konusunda olumlu yanıt vermesini istediğini belirtti.

İranlı yetkili, ABD'nin söz konusu talebinin, 2 Kasım günü Rızai'nin Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alındığı??????? ve Tahran'ın söz konusu teklifi reddettiğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, bugün Moskova'da Putin'le bir araya geldi.

Tahran'dan, 2 Kasım'daki Putin ve Rızai arasındaki telefon görüşmesi ile Rızai'nin bugünkü temaslarının içeriğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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