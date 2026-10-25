İranlı yetkili, Katar heyetinin ABD-İran arabuluculuğunda Tahran'a gittiğini öne sürdü - Son Dakika
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İranlı yetkili, Katar heyetinin ABD-İran arabuluculuğunda Tahran'a gittiğini öne sürdü

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Al Jazeera'nin üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Katarlı heyet ABD-İran arabuluculuğu için bugün Tahran'a gitti. Yetkili, engelin Washington'ın meşru talepleri reddetmesi olduğunu savunurken, heyetin görüşmelerine dair resmi açıklama yapılmadı.

Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk görüşmeleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gittiği öne sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, Katarlı bir heyetin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik arabuluculuk görüşmeleri kapsamında bugün Tahran'a geldiği, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Heyet ziyaretinin bölgede artan gerilim karşısında İran ile Katar arasındaki sürekli diplomatik temasların bir parçası olduğunu ifade eden yetkili, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, ABD yönetimini müzakere sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirerek, "Diplomatik çözüme ulaşılmasının önündeki engel arabuluculuk çabaları değil, Washington'ın meşru taleplerimizi reddetmesidir." ifadesini kullandı.

Arabuluculuk girişimlerini olumlu değerlendirdiklerini vurgulayan yetkili, söz konusu çabaların ABD yönetiminin taahhütlerinden geri adım atması nedeniyle sürekli engellerle karşılaştığını savundu.

Katarlı heyetin kimlerden oluştuğuna ve Tahran'da hangi İranlı yetkililerle görüştüğüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diplomatik girişimleri ve arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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