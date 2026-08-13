İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail ve ABD gemilerine geçiş yasağı - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail ve ABD gemilerine geçiş yasağı

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında bile İsrail gemilerine ve ABD'nin düşmanlık sürdükçe askeri veya ticari gemilerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verilmeyeceğini açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini, ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Saidi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "düşman" ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Saidi, "Siyonist rejime ait hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Hatta bir gemi rejimle bağlantılı olup da başka bir ülkenin bayrağıyla İsrail mallarını taşıyorsa geçiş hakkı olmayacaktır." dedi.

ABD'ye ait gemilere de Boğaz'dan geçiş izni vermeyeceklerini savunan Saidi, "Suçlu ve saldırgan Amerikan rejimine ait ticari ya da askeri hiçbir geminin de İran'a tehdit oluşturduğu ve İran Silahlı Kuvvetler tarafından düşman olarak tanımlandığı müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail ve ABD gemilerine geçiş yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail ve ABD gemilerine geçiş yasağı - Son Dakika
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