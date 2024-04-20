İranlılar İsrail\'e yönelik saldırılara destek için yürüyüş düzenledi

TAHRAN, 20 Nisan (Xinhua) -- Resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre, İranlılar Cuma günü ülkenin geçen hafta İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarına desteklerini ifade etmek üzere ülke çapında yürüyüşler düzenledi.
Tahran'da göstericiler Tahran Üniversitesi'nden Enghelab Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar içeren pankartlar taşıyarak 13 Nisan gecesi başlatılan saldırılara desteklerini ifade etti.
Yürüyüşte ayrıca Filistinlilerle dayanışma gösterildi ve Filistin'in "özgürleştirileceği" sloganları atıldı.
Benzer mitingler Tebriz, Meşhed ve İsfahan gibi diğer şehirlerde de düzenlendi ve katılımcılar İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarını "meşru savunma" olarak nitelendirdi.
İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği ve aralarında iki kıdemli komutanın da bulunduğu yedi İranlının ölümüne yol açan hava saldırısına karşılık olarak İran Cumartesi günü, İsrail'e yüzlerce füze fırlatarak insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti.
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