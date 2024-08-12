İranlılar Van'da Boya ve Su Festivalinde Eğlendi - Son Dakika
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İranlılar Van'da Boya ve Su Festivalinde Eğlendi

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, kendileri için düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendiler. Turizm sektörüne katkı sunan İranlılar, Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde boyaya büründü ve Van Gölü'nün serin sularında eğlendi.

12.08.2024 23:48
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İranlılar boya ve su festivalinde doyasıya eğlendi

VAN - Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, kendileri için düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendiler.

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'ne katıldılar. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktılar.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, "Gevaş, şirin bir ilçemiz. Van'dan 40-50 kilometre uzak olsa dahi, Van'a gelen turistlerin Gevaş esnafına ve halkına katkı sunmaları için böyle bir girişimde bulunduk. Gevaş'ta günlük aktiviteler yapabilecek çok güzel sahiller var. Bu sahiller halkımız başta olmak üzere İran, Irak ve yerli turistlerin hizmetindir" dedi.

İşletmede farklı festivaller düzenlediklerini aktaran Zirek, "Dönem dönem bu festivalleri yapıyoruz. Bu seferde İranlıların çok sevdiği boya ve su festivalini düzenledik. Günlük bazlı sürekli bu etkinlikleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlılar ise Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İranlılar Van'da Boya ve Su Festivalinde Eğlendi - Son Dakika

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