IRENA, 35'e 35 hedefi için yılda 5 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini söyledi - Son Dakika
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IRENA, 35'e 35 hedefi için yılda 5 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini söyledi

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IRENA, 35\'e 35 hedefi için yılda 5 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini söyledi
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IRENA yetkilisi Simon Benmarraze, '35'e 35' hedefi için yılda yaklaşık 5 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini söyledi. Benmarraze, şebeke yatırımlarının 2035'e kadar yıllık 1 trilyon dolara çıkması gerektiğini, 2 bin 500 gigavatlık projenin şebekeye bağlanmayı beklediğini kaydetti.

EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU/ GÖKÇE TOPBAŞ - Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Stratejik Altyapı Başkanı Simon Benmarraze, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını hedefleyen "35'e 35" girişiminin hayata geçirilmesi için yılda yaklaşık 5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Benmarraze, girişimin gerçekleştirilebilmesi için enerji sektörünün genelinde eş güdümlü adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Benmarraze, elektrik şebekeleri ve yenilenebilir enerji kapasitesinin bu süreçte merkezi rol oynadığını belirterek, "IRENA'nın analizine göre, elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yıllık yatırımın 2025'teki yaklaşık 500 milyar dolar seviyesinden 2035'e kadar yıllık 1 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor." dedi.

IRENA'nın tahminlerine göre dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 gigavatlık rüzgar, güneş ve enerji depolama projesinin şebekeye bağlanmayı beklediğini aktaran Benmarraze, şunları kaydetti:

"IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü raporunda, 2026-2035 döneminde enerji dönüşümü için yıllık yatırım ihtiyacı elektrik üretiminde 1,52 trilyon dolar, şebekeler ve esneklik alanında 1,28 trilyon dolar, nihai kullanım alanlarının elektrifikasyonunda ise 2,26 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmasını öngören '35'e 35' hedefinin hayata geçirilmesi için yılda yaklaşık 5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Hedefe ulaşılması için yenilenebilir enerji kurulu gücünün de 2025 sonundaki 5,14 teravatsaat seviyesinden 2035'e kadar 18,4 teravata yükselmesi gerekiyor."

COP31'de öncelik tüm sektörlerde uygulamaya geçilmesi

Benmarraze, 2024'ün takvim yılı bazında küresel sıcaklık artışında 1,5 derece eşiğinin aşıldığı ilk yıl olduğuna işaret ederek, "Bu, bir tahmin değil, ölçülmüş bir veri. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli bunun nereye varacağını bize anlattı ve bir sonraki değerlendirme raporu şu anda hazırlanıyor. Bilimsel veriler 10 yıldır açık. Değişmeyen şey ise uygulamaya geçiş hızı." değerlendirmesinde bulundu.

İklim konferanslarının enerji dönüşümünü hızlandırmaya yönelik mevcut çabanın temellerini aşamalı olarak oluşturduğunu söyleyen Benmarraze, bu süreçte uygulamaya yönelik adımların hız kazanmasının önemine dikkati çekti.

Benmarraze, COP28'de yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin artırılması, COP29'da enerji depolama ve şebekeler, COP30'da ise fosil yakıtlardan uzaklaşma konularının öne çıktığını söyledi.

Bu yıl Antalya'daki COP31'de ise bu üçünün ülke planlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Benmarraze, "COP31'de öncelik tüm sektörlerde uygulamaya geçilmesi olmalı." dedi.

Benmarraze, Türkiye'nin 2035'e kadar 5 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi hedefinin ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında ilk deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesini başlatmasının karbonsuzlaşma çabalarına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki atılımlarının ülkenin "elektrik çağına" hazırlandığını gösterdiğini ifade eden Benmarraze, COP31 hazırlıklarının ise etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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