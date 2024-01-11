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İrlanda Başbakanı Kosova'nın AB'ye katılmayı hak ettiğini belirtti - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı Kosova'nın AB'ye katılmayı hak ettiğini belirtti

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı görüşmede, Kosova'nın Avrupa Birliği içinde yer almayı hak ettiğini ve AB entegrasyonu yolunda ilerlemeler kaydetmesini umduğunu belirtti. Varadkar, Kosova'ya uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını savunurken, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını desteklediklerini ancak bunun koordinasyonlu bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Kurti ise İrlanda'nın Kosova'ya güvenlik konusunda destek sunduğunu ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için fırsatlar olduğunu belirtti.

İrlanda Başbakanı Kosova\'nın AB\'ye katılmayı hak ettiğini belirtti
11.01.2024 - 14:51,
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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) içerisinde yer almayı hak ettiğini belirtti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İrlandalı mevkidaşı Varadkar ile başkent Priştine'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Varadkar, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bu yıl Avrupa Konseyine katılmasını ve AB entegrasyonu yolunda anlamlı ilerlemeler kaydetmesini umduğunu söyledi.

AB ile üyelik müzakerelerini başlatma sürecinde Kosova'nın destekçisi olmayı istediklerini belirten Varadkar, "Kosova'nın hak ettiği yerin Avrupa Birliği içinde olduğuna kesinlikle inanıyoruz ve bunun çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Varadkar, AB tarafından Kosova'ya uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını savunduklarını kaydetti.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını desteklediklerini ancak bunun koordinasyonlu bir şekilde yapılması gerektiğine işaret eden Varadkar, "Kosova'da alt devlet veya mikro devletin yaratıldığını görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Başbakan Kurti de İrlanda'nın, Kosova'nın AB entegrasyonu, Avrupa Konseyi üyeliği ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli askerleri aracılığıyla güvenliğe destek sunduğunu belirtti.

Kurti, "Bugünkü toplantı, ikili ilişkilerimizi hem ekonomik ve ticari düzeyde hem de kültürel, siyasi ve diplomatik düzeyde derinleştirmek için önümüzde bulunan fırsatları görüşmek için çok iyi bir fırsattı." ifadesini kullandı.

Varadkar, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de görüştü.

Öte yandan Varadkar, Kosova'nın ardından Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA
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