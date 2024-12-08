İrlanda Başbakanı'ndan Suriye Açıklaması

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İrlanda Başbakanı Simon Harris, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını belirterek, Suriye'nin geleceğinin, kendi halkı tarafından barışçıl siyasi geçişin yanı sıra özgür ve adil seçimle belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Harris, Suriye'de Esed liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Şam da dahil Suriye'de gerçekten tarihi görüntüler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye halkının izolasyonun olmadığı, komşuları ve dünyayla normalleşmiş ilişkileri yıllardır beklediğini kaydeden Harris, "Bu artık Birleşmiş Milletler (BM), Arap Ligi ve Avrupa Birliği olarak bizim görevimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Harris, gelecek günlerde sivillerin, altyapının ve uluslararası hukukun korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, 23 milyondan fazla Suriyelinin savaş, terör ve on yıllardır süren diktatörlüğün mağduru olduğunu belirtti.

İrlanda ordusunun, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde BM Ateşkes Gözlem Gücü'nde (UNDOF) görev yaparken Suriye halkının çektiği acıya tanık olduğunu aktaran Harris, şunları kaydetti:

"Ömürde bir kere yaşanacak bir rejim değişikliği önümüzde. Suriye'nin geleceği, Suriyeliler tarafından barışçıl bir siyasi geçişin yanı sıra özgür ve adil bir seçimle belirlenmeli."

Harris, Esed rejiminin sona ermesinin olumlu gelişme olduğunu ancak dünyanın, Suriye'de kaosu önlemek için şimdiden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.