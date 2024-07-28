İrlanda Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı İsrail'in Mecdel Şems ve Deyr el-Belah saldırılarını kınadı

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İrlanda Başbakanı Simon Harris ve Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, yayımladıkları açıklamalarla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine ve Gazze'nin Deyr el-Belah kentine düzenlenen saldırıları kınadı.

Başbakan Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, Mecdel Şems'te düzenlenen saldırıyı "haince" olarak niteledi.

İrlanda'nın bu tür saldırıları kınadığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydeden Harris, "Tansiyonun düşürülmesi, daha fazla kan dökülmesinin ve masumların ölümlerinin önlenmesi tüm tarafların acil görevidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ise yaptığı yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems ve Gazze'deki Deyr el-Belah'ta dün gerçekleştirilen saldırılar karşısında dehşete düştüm. İki saldırıda da çocuklar dahil yaşanan sivil can kayıpları karşısında üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Sivil can kayıpları yaşanmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, sivil can kayıpları ve uluslararası hukuk ihlallerinin hesabını çatışmanın tüm taraflarının vermesi gerektiğini vurgulayan Martin, tüm tarafları bölgesel bir çatışmaya yol açma ihtimali bulunan bu tehlikeli tansiyonu düşürmeye çağırdı.

İsrail'in dün binlerce yerinden edilmiş Gazzelinin sığındığı Deyr el-Belah'taki bir okula yönelik saldırısında 15'i çocuk, 8'i kadın 31 kişi yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına dün roket saldırısı düzenlenmiş, hayatını kaybeden 12 kişi arasında çocukların da bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.