İrlanda'da Erken Seçim Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda'da Erken Seçim Kararı

Cumhurbaşkanı Higgins, Dail'i feshederek 29 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

08.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Başbakan Simon Harris'le görüşmesinin ardından parlamentonun alt kanadı Dail'i fesheden ve 29 Kasım'da erken seçim yapılmasına yönelik kararı imzaladı.

Başbakan Harris, Higgins'le görüşme öncesi yaptığı açıklamada koalisyon hükümetinin 5 bütçe hazırladığını ve bu bütçelerin İrlanda'yı Kovid-19 salgını ile Rusya- Ukrayna savaşının getirdiği sorunlar karşısında ayakta tuttuğunu kaydetti.

Ülkedeki konut ihtiyacı için de önemli adımlar atıldığını belirten Harris, "Artık İrlanda halkından yeni bir yetki istemenin zamanı geldi." dedi.

İrlanda'nın uluslararası arenada "vicdanın ülkesi" olarak bilindiğini dile getiren Harris, "Geçmiş sicilimiz ve ahlaki pusulamız sayesinde 5 milyonluk nüfusumuzun söyledikleri dinleniyor. Bunu en açık Filistin devletini tanımamızda görebilirsiniz. Küçük bir ülkeyiz ancak dünyada etkimiz çok büyük." diye konuştu.

Hayatında yaptığı en onur verici görevin İrlanda Başbakanlığı olduğunu ifade eden Harris, tekrar başbakan olmak için yetki isteyeceğini söyledi.

Harris, "Bana güvenirseniz ben de her şeyimi veririm." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Başbakan Harris, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Higgins'le görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri ve resmi ikametgahının bulunduğu Aras an Uachtarain'a gitti.

Görüşmenin ardından Higgins, Dail'i feshedip 29 Kasım'da erken seçim yapılmasını öngören kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı'nın parlamentonun alt kanadı Dail'i feshetmesiyle ülkedeki seçim kampanyaları da resmi olarak başladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Michael Higgins, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'da Erken Seçim Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 19:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda'da Erken Seçim Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.