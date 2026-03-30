İrlanda'dan İsrail'e İdam Yasağı Tepkisi - Son Dakika
İrlanda'dan İsrail'e İdam Yasağı Tepkisi

30.03.2026 23:55
İrlanda Dışişleri Bakanı McEntee, Filistinli esirlere idam cezası getirilen yasayı kınadı.

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanmasını kınadı.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamada, "İrlanda, İsrail Parlamentosu tarafından ölüm cezasının kapsamını genişletmek ve İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında yeniden uygulanmasını başlatmak amacıyla kabul edilen yasayı kınıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve İrlanda'nın her şart ve ortamda ölüm cezasına karşı çıktığını vurgulayan McEntee, "Yasanın Filistinliler açısından fiili ayrımcılık niteliğinde olmasından dolayı özellikle endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

McEntee, İsrail hükümetini ve Knesset'i bu yasayı uygulamamaya çağırdı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda'dan İsrail'e İdam Yasağı Tepkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: İrlanda'dan İsrail'e İdam Yasağı Tepkisi - Son Dakika
