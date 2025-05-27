İrlanda, Filistin İthalatını Yasaklamayı Tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda, Filistin İthalatını Yasaklamayı Tartışıyor

27.05.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Kabinesi, işgal altındaki Filistin topraklarından mal ithalatını yasaklayan yasa tasarısını görüşecek.

İrlanda'da kabine, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından mal ve hizmet ithalatını yasaklamayı amaçlayan yasa tasarısını görüşecek.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti engellemeyi amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Martin, kabinenin bugün, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklayan yasa tasarısını görüşeceğini belirtti.

Gazze'de ateşkese, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'deki katliamın sona erdirilmesine mutlak ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Martin, "Masum sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanması, ailelerin öldürülmesi ve tüm hanelerin yok edilmesi her türlü ahlaki ölçünün ötesindedir ve bu savaşın derhal sona erdirilmesi için tüm dünyanın İsrail'e baskı yapması gerekmektedir." dedi.

"Tüm ülkelerin ellerinden geleni yapması zorunludur"

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris de bugün yasa dışı olarak işgal edilmiş topraklarla ticareti yasaklayacak yasa tasarısı için hükümetten onay isteyeceğini söyledi.

Harris, "Birçok açıdan bu küçük bir tedbir olsa da ateşkes sağlanması için baskı ve koşulları en üst düzeye çıkarmak adına tüm ülkelerin ellerinden geleni yapması zorunludur çünkü insani felaketin boyutları neredeyse hayal bile edilemez. Bu kesinlikle vicdana aykırı ve çok korkutucu bir durum." diye konuştu.

İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı

İrlanda'da 2018'de bağımsız senatör Frances Black, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarından gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklanmasını amaçlayan "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nı sunmuş ancak Avrupa Birliği (AB) ticaret kurallarının ihlal edileceği endişesiyle yürürlüğe girmemişti.

Başbakan Martin, geçen yıl yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana askıda olan yasa tasarısının gözden geçirileceğini, tasarının, anayasa ve AB hukukuyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla gerekli değişikliklerin hazırlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Kabine, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda, Filistin İthalatını Yasaklamayı Tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: İrlanda, Filistin İthalatını Yasaklamayı Tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.