- İrlanda kadın milli basketbol takımı, İsrailli oyuncularla seremonide el sıkışmayı reddetti
RİGA - Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025 elemelerinde İsrail kadın milli basketbol takımıyla karşılaşan İrlanda kadın milli basketbol takımı, maç öncesi seremonide İsrailli oyuncularla el sıkışmayı reddetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, İsrail güçlerinin sivillere yönelik katliamı dünyanın dört bir yanında tepki görmeye devam ediyor. İsrail'e bir tepki de saldırıların başından beri Filistin halkına desteğini gösteren İrlanda'nın sporcularından geldi. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025 elemelerinde İsrail kadın milli basketbol takımıyla karşılaşan İrlanda kadın milli basketbol takımı, maç öncesi seremonide İsrailli oyuncularla el sıkışmayı reddetti.
Maçtan önce İsrailli oyuncu Dor Saar verdiği röportajda İrlandalı oyuncular için "Oldukça antisemitik oldukları biliniyor. Belki de bu yüzden güçlü bir oyun bekleniyor" demişti. İrlanda Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, oyuncuların maç öncesi düzenlemelere katılmayacağı belirtilmiş, "Maçtan önce veya sonra resmi tokalaşmalar ve oyuncularımızın İrlanda milli marşı için orta saha yerine yedek kulübemizin yanında sıraya girmesi de dahildir" ifadeleri kullanılmıştı.
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