İrlanda Yüksek Mahkemesi, devletin sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamamasını temel hak ihlali olarak değerlendirdi - Son Dakika
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İrlanda Yüksek Mahkemesi, devletin sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamamasını temel hak ihlali olarak değerlendirdi

İrlanda'da Yüksek Mahkeme, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu'nun (IHREC) açtığı davada, hükümetin yeni gelen sığınmacılara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesinin temel hak ihlali olduğuna hükmetti. Mahkeme, devletin sığınmacıların barınma ihtiyaçlarını karşılamamasının Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nde öngörülen hakları ihlal ettiğini belirtti. Ancak mahkeme, IHREC'in talep ettiği zorunlu emirleri vermedi ve hükümetin durumu düzeltmek için çaba sarf ettiğini kabul etti.

01.08.2024 18:41
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İrlanda'da Yüksek Mahkeme, devletin sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamamasının "temel hakların ihlali" olduğuna hükmetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonunun (IHREC) yeni gelen sığınmacılara yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği konusunda hükümete karşı açtığı davada karar açıklandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Barry O'Donnell, hükümetin, başvuru sahiplerinin barınma konusundaki temel ihtiyaçlarını karşılamamasının, "devletin, bu kişilerin Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 1. maddesinde öngörülen haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Öte yandan, mahkeme, IHREC tarafından talep edilen ve yasal hakların veya yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayan zorunlu emirleri vermedi.

Yargıç O'Donnell, mahkemenin, hükümetin yükümlülüklerini göz ardı edeceği sonucuna varmadığını belirterek, "Devlet durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf ettiğini açıkça belirtti ve mahkeme de bunu kabul ediyor." dedi.

İrlanda polisi, mayısta başkent Dublin'de sığınmacıların kullanıldığı yüzlerce çadırı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İrlanda Yüksek Mahkemesi, devletin sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamamasını temel hak ihlali olarak değerlendirdi - Son Dakika
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