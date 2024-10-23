İş dünyası, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısını lanetledi - Son Dakika
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İş dünyası, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısını lanetledi

İş dünyasının temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

23.10.2024 19:17
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İş dünyasının temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Alçak saldırının sadece savunma sanayisine değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışan karanlık güçler, şunu bilmelidir ki milletimizin birliği, beraberliği ve direnci, hiçbir zaman kırılmayacak, aksine bu tür haince girişimler karşısında daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da saldırıyı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun."

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise sosyal medya paylaşımında, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş dünyası, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısını lanetledi - Son Dakika

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