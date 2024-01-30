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İş İnsanı Hakan Cengiz ve Eşi Silahlı Saldırıdan Kurtuldu - Son Dakika
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İş İnsanı Hakan Cengiz ve Eşi Silahlı Saldırıdan Kurtuldu

İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförleri Muhammet Yaşar yaralandı. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İş İnsanı Hakan Cengiz ve Eşi Silahlı Saldırıdan Kurtuldu
30.01.2024 - 16:15,
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İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, iş insanının şoförü Muhammet Yaşar yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi.  Solo Holding'in sahibi Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken,  şoförler Muhammet Yaşar yaralandı.  Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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