İş İnsanı Halit Yukay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 7'nci günde de devam etti. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı, Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı, Ballıpınar, Şahinburgaz ve Kestanelik mahallelerinin kıyı şeridinde ve koylarda denizden ve havadan arama yapıldı. Kıyı kenar çizgisi boyunca karada da arama çalışması yürütülürken, Sahil Güvenlik dalgıçları ile Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı kurbağa adamlar da su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yaptı. İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile de kazanın olduğu noktada deniz tabanı arandı ancak bir sonuç alınamadı. Fırtına nedeniyle ara verilen arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürülecek.

Esra TÜRKER- Zeki KARADENİZ/ ERDEK (Balıkesir),