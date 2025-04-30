İş İnsanı Ömer Tolon Go-Kart Kazasında Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat'ta Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ömer Tolon'un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tolon'un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.