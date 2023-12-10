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İş insanı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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İş insanı silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, iş insanı Serdar Sözbir silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Sözbir ağır yaralandı ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

10.12.2023 - 12:52,
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ATAŞEHİR'de bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Olayı gören işinsanı Serdar Sözbir otomobilinden şüpheliyi uyarınca kurşunların hedefi oldu. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen şüpheli, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen işinsanı Serdar Sözbir(59), şüpheliyi 'Neden ateş ediyorsun' diyerek uyardı. Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir'e yöneltti. Şüpheli otomobildeki Sözbir'e ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir yaralı halde otomobiliyle hastaneye gitti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sözbir'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine ateş eden şüpheli, otomobilin içinden uyaran Sözbir'in yanına geldiği, saldırı sonrası Sözbir'in otomobille ayrıldığı görülüyor.

İş insanı silahlı saldırıya uğradı
Kaynak: DHA
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Saldırı, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İş insanı silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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