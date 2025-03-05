İş Sağlığı Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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İş Sağlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yeni yönetmelik ile işverenler, iş sağlığı hizmetlerini sınavsız sürdürebilecek.

05.03.2025 01:57
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(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın(ÇSGB) işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işveren veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmesine ilişkin düzenlemeler güncellendi.

Buna göre işveren ve vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek için artık sınava girmek zorunda olmayacak. Eğitimi tamamlayanlar doğrudan belge alabilecek. 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde, işverenler aynı il sınırları içinde birden fazla işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek. İşveren vekilleri ise yalnızca tek bir işyerinde bu hizmeti sunabilecek. 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde, sağlık raporları işyeri hekimleri dışında artık Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER), aile hekimleri veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabilecek. Eğitimler artık üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve işçi-işveren örgütleri tarafından da verilebilecek. Eğitim ve belgelendirme ücreti, net asgari ücretin 1/10'unu geçemeyecek. Daha önce yürürlükte olan bazı ek belgeler ve düzenlemeler kaldırılarak yönetmelik sadeleştirildi.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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