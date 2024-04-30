İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci\'yi Anma Sergisi Düzenliyor

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İş Sanat, karikatürist Latif Demirci'yi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisiyle anıyor.

Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği sergide, Demirci'nin Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet'te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yasemin Demirci, babasının tüm hayatının bu sergide yansıtıldığına işaret ederek, "Sergi benim için çok heyecan verici oldu. Serginin 1970'lerden günümüze kadar Türkiye'nin mizah tarihine de dair bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da değerli buluyorum. Sergi 30 Haziran'a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde bulunacak. Mutlaka gelmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İhsan Yılmaz ise Latif Demirci ile 25 yıla yakın dostluk ve iş arkadaşlıkları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Latif'i 2022 Haziran'da, erken kaybettik. Bir boşluk bıraktı bizde. Kızı Yasemin, Latif'in evini boşaltmak için giremedi bir süre. Kısa film yapmak için Latif'in eşyasını, arşivini elden geçirdi. Latif'in inanılmaz bir arşiv tuttuğunu gördük. İlk çizgisinden son çizgisine kadar yaptığı bütün çizimleri çok iyi korumuştu. Bunları bir sergiye dönüştürmek, hem de Latif'i anmak istedik. Türk mizahının çok özel isimlerinden birisi. Gırgır ekolünün çok önemli ismi. Aynı zamanda serginin bir de kitabını hazırladık."

Sergi, kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıktı

Sergi, çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş sulu boya çalışmalarını ve çizim defterlerini saklayan Demirci'nin eserleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıktı.

Demirci'nin eserlerini, çizgi karakterlerin maceralarını kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1975'te başlayan Gırgır döneminden 2022'de yayınlanmış son karikatürüne kadar zaman dilimini kapsıyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar Kibele Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.