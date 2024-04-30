İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci'yi Anma Sergisi Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci'yi Anma Sergisi Düzenliyor

İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci\'yi Anma Sergisi Düzenliyor

İş Sanat, karikatürist Latif Demirci'yi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan 'Yazan-Çizen Latif Demirci' sergisiyle anıyor. Sergide, Demirci'nin Nokta ve Yeni Gündem gibi dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet'te yayınlanan birinci sayfa karikatürlerinden örnekler yer alıyor. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

30.04.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Sanat, karikatürist Latif Demirci'yi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisiyle anıyor.

Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği sergide, Demirci'nin Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet'te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yasemin Demirci, babasının tüm hayatının bu sergide yansıtıldığına işaret ederek, "Sergi benim için çok heyecan verici oldu. Serginin 1970'lerden günümüze kadar Türkiye'nin mizah tarihine de dair bir bakış açısı sunduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da değerli buluyorum. Sergi 30 Haziran'a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde bulunacak. Mutlaka gelmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İhsan Yılmaz ise Latif Demirci ile 25 yıla yakın dostluk ve iş arkadaşlıkları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Latif'i 2022 Haziran'da, erken kaybettik. Bir boşluk bıraktı bizde. Kızı Yasemin, Latif'in evini boşaltmak için giremedi bir süre. Kısa film yapmak için Latif'in eşyasını, arşivini elden geçirdi. Latif'in inanılmaz bir arşiv tuttuğunu gördük. İlk çizgisinden son çizgisine kadar yaptığı bütün çizimleri çok iyi korumuştu. Bunları bir sergiye dönüştürmek, hem de Latif'i anmak istedik. Türk mizahının çok özel isimlerinden birisi. Gırgır ekolünün çok önemli ismi. Aynı zamanda serginin bir de kitabını hazırladık."

Sergi, kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıktı

Sergi, çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş sulu boya çalışmalarını ve çizim defterlerini saklayan Demirci'nin eserleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıktı.

Demirci'nin eserlerini, çizgi karakterlerin maceralarını kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1975'te başlayan Gırgır döneminden 2022'de yayınlanmış son karikatürüne kadar zaman dilimini kapsıyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar Kibele Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Latif Demirci, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci'yi Anma Sergisi Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:12:02. #1.13#
SON DAKİKA: İş Sanat, Karikatürist Latif Demirci'yi Anma Sergisi Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement