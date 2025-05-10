İş'te Güvenli Gelecek Tırı Başkent'te - Son Dakika
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İş'te Güvenli Gelecek Tırı Başkent'te

İş\'te Güvenli Gelecek Tırı Başkent\'te

Vatandaşlar, sanal gerçeklik ile iş kazalarını öğreniyor, çocuklar ise İSG kurallarını oyunlarla pekiştiriyor.

10.05.2025 16:13
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" vatandaşlar ve çocukların sanal gerçeklik sistemi ve oyunlarla iş sahalarında karşılaşılabilecek iş kazaları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmelerine imkan sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların bu alanda deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" hazırladı.

Söz konusu araç, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında vatandaşların ziyaret edebilmesi için Başkent Millet Bahçesi'ne getirildi.

Vatandaşlar, araçtaki sanal gerçeklik sistemiyle iş sahalarında karşılaşılabilecek iş kazaları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri deneyimlerken, çocuklar da çeşitli oyunlarla İSG kurallarını öğrenip pekiştiriyor.

"İş sağlığı ve güvenliği bir kültür meselesi"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği denilince akla ilk olarak mevzuat temelli sorumluluklar geldiğini, ancak bunun sadece mevzuatla çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin özünde bir kültür ve alışkanlık kazanma meselesi olduğunu belirten Esenkar, "Bu kültürün ancak eğitimle, farkındalıkla, bilinçlendirme faaliyetleriyle kazandırılabileceğini düşünüyoruz. Bu bilinç kazanıldığında işçimiz eldivenini takacak, mühendisimiz tedbirini gönüllü alacak, işverenimiz de aynı şekilde sağlıklı ve güvenli iş ortamını vicdanen sağlamış olacak. Böylece iş, artık mecburiyetten çıkıp içselleştirilmiş bir refleks haline gelecek." diye konuştu.

Esenkar, İSG kültürünün yaygınlaştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çok yönlü çalışmalar yaptıklarını bildirerek, küçük yaşta kazanılan güvenlik bilincinin hayat kurtaracağına inandıklarını ifade etti.

Kayseri'de İSG fuarı

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" hazırladıklarını anlatan İbrahim Esenkar, "Bu tırla şehir şehir gezip çocuklarımızın oyunlarla, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ise sanal gerçek deneyimiyle iş kazalarının sonuçlarını bizzat yaşayıp doğru ve güvenli davranışları kazanmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Bu ayın sonuna doğru Kayseri'de iş dünyası ve sendikalardan temsilciler, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla bir fuar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Esenkar, sadece bugünün değil geleceğin de sağlıklı ve güvenli iş ortamlarını konuşacakları bu fuarla, İSG kültürünü oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.

"İş'te Güvenli Gelecek Tırı" Başkent Millet Bahçesi'nde yarın da ziyaret edilebilecek.?

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş'te Güvenli Gelecek Tırı Başkent'te - Son Dakika

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