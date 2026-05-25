ABD-İran barışı piyasalarda iyimserlik yarattı

İş Yatırım'ın 25 Mayıs değerlendirmesine göre, ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği ve Başkan Trump'ın anlaşmaya yakın olduğu açıklaması piyasalarda iyimserlik yarattı. Brent petrol 97 dolar ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, Asya borsaları Japonya ve Tayvan'da yeni zirvelerle haftaya başladı. Dolar gerilerken gelişmekte olan ülke paraları değer kazandı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda olduğu vurgulanırken, barışın enerji dışındaki piyasalara etkisi değerlendirildi. Uzun vadeli tahvillerin en çok değer kaybeden varlıklar olduğu, barış senaryosunda en sert fiyatlamanın bu grupta görüleceği belirtildi. Hisse senedi piyasalarının barışa daha az tepki vereceği, yapay zeka temasının öne çıkmaya devam edeceği ifade edildi.

Türkiye varlıklarında savaşı en sert fiyatlayan grubun devlet iç borçlanma senetleri olduğu, barış ve dezenflasyon süreciyle getirilerdeki yükselişin yarısının birkaç ayda geri gelmesinin beklendiği aktarıldı. Borsa İstanbul'da savaş döneminde enerji, petrokimya ve savunma sektörleri yeni zirve yaparken, barış durumunda bu sektörlerin değer kaybedeceği, gayrimenkul, havacılık ve otomotiv gibi sektörlerin pozitif ayrışacağı öngörüldü. Endeks için destek 13.650, direnç 14.000 seviyeleri olarak belirtilirken, hareketlenmesi beklenen hisseler Alarko, Akbank ve Enka olarak sıralandı.