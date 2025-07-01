İşçi Arabulucunun Hatasıyla Manevi Tazminat Aldı - Son Dakika
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İşçi Arabulucunun Hatasıyla Manevi Tazminat Aldı

01.07.2025 11:03
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AYM, arabulucu hatası nedeniyle işe iade davası reddedilen işçiye 10 bin lira tazminat hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), arabulucunun hatası nedeniyle işe iade davası reddedilen işçinin başvurusunda, adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak, çalışana 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan Gönül A, işe iade talebiyle Ankara 2. İş Mahkemesinde dava açtı.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, gerekçesinde, işveren tarafından feshin haklı ve geçerli nedenle yapıldığının ispat edilemediğine işaret etti.

Başvurucunun usulüne uygun arabuluculuk şartını yerine getirdiği, davalı işverene yapılan arabuluculuk tebligatındaki toplantı tarihi hatasının arabulucudan kaynaklandığı belirtilen kararda, bu eksikliğin "dava şartının sağlanmadığı" şeklinde yorumlanmasının hak arama özgürlüğünü zorlaştıran bir durum olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını kaldırdı ve "dava şartı yokluğundan" davanın reddine kesin olarak karar verdi.

Daire kararının gerekçesinde, davalı işverene gönderilen arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin yanlış yazıldığı, tebligatın ise yanlış yazım tarihinden sonra yapıldığından usulüne uygun arabuluculuk şartının gerçekleşmediği bildirildi.

Arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin hatalı yazılmasında kusurunun bulunmadığını kaydeden işçi Gönül A, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna varan AYM Birinci Bölümü, Gönül A'ya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Arabulucunun hatasından kaynaklı

AYM'nin kararında Gönül A'nın, işe iade davasının usulden reddedilmesi üzerine yeniden başvurduğu arabulucuda işverenle anlaşamadığı ve ikinci kez açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği belirtildi.

Başvurucunun aynı olayla ilgili tekrar dava açmak zorunda kaldığı anlatılan kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Başvurucunun tekrar arabuluculuk sürecini başlatması ve bunun sonucunda tekrar işe iade davası açmak zorunda kalması arabulucunun hatasından kaynaklanmıştır. Nitekim başvurucunun arabulucuya karşı açtığı tazminat davası lehine sonuçlanmış, böylece Bölge Adliye Mahkemesince dava şartı yokluğundan ilk işe iade davasının reddedilmesinde arabulucunun kusurlu olduğu kabul edilmiştir.

???????Dolayısıyla arabulucunun hatası sonucu başvurucunun tekrar arabuluculuk sürecini başlatması ve tekrar işe iade davası açmak zorunda bırakılmasının başvurucuya ağır bir külfet yüklediği ve bu suretle başvurucunun katlanmak zorunda olduğu külfetin hedeflenen meşru amaçla karşılaştırıldığında ölçüsüz olduğu sonucuna ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

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